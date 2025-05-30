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72 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

40 ثانية ago
72 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، أن 72 شهيدًا، و278 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 54,321 شهيدًا و 123,770 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023.
وذكرت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025، بلغت 4,058 شهيدًا، 11,729 إصابة.


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