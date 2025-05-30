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أمانة عمّان تواصل تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار

20 ثانية ago
أمانة عمّان تواصل تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار

وطنا اليوم:تنفذ أمانة عمان الكبرى أعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف المواقع في العاصمة عمان وذلك استعدادا لموسم الشتاء المقبل.
وأوضحت الأمانة، في بيان اليوم الجمعة، أنها بدأت بتنفيذ شبكة تصريف لمياه الأمطار على شارع عمان سحاب؛ إذ تشمل الشبكة التي بدأ العمل فيها، تنفيذ خط رئيسي على شارع عمان سحاب وكذلك تنفيذ خطوط فرعية على جانبي الطريق والمنطقة المحيطة.
ولفتت إلى أن الأعمال مستمرة حتى صباح يوم غدٍ السبت، على الشارع الرئيسي على مدار الساعة، مشيرة إلى أنه وبالتعاون مع إدارة السير تم إجراء التحويلات اللازمة، ومنع الازدحامات ولحين الانتهاء من هذه الأعمال، حيث من المتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي للطريق وإنهاء الأعمال صباح يوم غد السبت


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