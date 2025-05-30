جماهير ريال مدريد تُطالب بعودة رونالدو والنادي يرد بحسم

وطنا اليوم:عادت مطالب جماهير ريال مدريد إلى الواجهة مجددًا، وهذه المرة بنداء واضح ومباشر إلى رئيس النادي فلورنتينو بيريز: “أحضر كريستيانو رونالدو”. اللافتة التي رُفعت أمام المدينة الرياضية للنادي، جاءت بالتزامن مع تقارير تتحدث عن اقتراب نهاية عقد النجم البرتغالي مع النصر السعودي هذا الصيف، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية عودته إلى “البيت الأبيض” ولو لفترة قصيرة.

لكن رد إدارة ريال مدريد جاء سريعًا وحاسمًا. فبحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية، استبعد النادي تمامًا فكرة التعاقد مع رونالدو مجددًا، حتى على سبيل الإعارة المؤقتة خلال كأس العالم للأندية المقبلة، التي يستضيفها الملكي بصفته بطل دوري أبطال أوروبا.

ورغم أن رونالدو لا يزال يحتفظ بشعبية جارفة بين جماهير ريال مدريد، ويُعتبر أحد أعظم من ارتدوا قميصه عبر التاريخ، إلا أن النادي يبدو مصرًا على طي صفحة “الدون”، والتركيز على مشروعه الجديد بقيادة الجيل الشاب.

بين العاطفة والواقعية، تتجدد القصة ذاتها: رونالدو غادر، لكن ذكراه في سانتياغو برنابيو لا تزال حيّة… والجماهير، كما يبدو، لم تقل كلمتها الأخيرة بعد.

وكان رونالدو قاد ريال مدريد لتحقيق سلسلة مذهلة من الألقاب تشمل دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، والدوري الإسباني مرتين، وكأس الملك مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين، ما يجعله أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي.