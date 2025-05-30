أبو الغيط: قطع العلاقات مع تل أبيب ليس خيارا حكيما

وطنا اليوم:اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن قطع العلاقات مع تل أبيب في الوقت الراهن “ليس خيارا حكيما”.

كما شدد على أهمية التواصل لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة.

وأوضح أبو الغيط، خلال مقابلة مع صحيفة “إل باييس” الإسبانية، أن الدول العربية التي لديها علاقات دبلوماسية مع تل أبيب تحتاج إلى هذه القنوات لدعم جهود الوساطة.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن خمس دول عربية فقط من أصل 22 في جامعة الدول العربية تحتفظ بعلاقات رسمية مع تل أبيب ولم تقطع أي منها هذه العلاقات رغم استمرار الحرب على غزة.

وبرر أبو الغيط ذلك قائلا إن تحقيق السلام يتطلب الحوار، مشيرا إلى أن المبادرة العربية للسلام عام 2002 – التي عرضت العلاقات مع تل أبيب مقابل الانسحاب من الأراضي المحتلة.

وأشار أبو الغيط إلى أن العلاقات المصرية-الإسرائيلية “شكلية للغاية”، موضحا أن مصر لم تعين سفيرا جديدا في تل أبيب منذ عام 2024، كما أن المكتب الثقافي الإسرائيلي في القاهرة مغلق، ولا توجد تقريبا أي علاقات تجارية أو ثقافية بين البلدين. ووصف هذه العلاقة بأنها “بلا حياة”، وهو ما يعكس – وفقا له – تعاطف الشارع المصري العميق مع الفلسطينيين.

وكشف أبو الغيط أن جامعة الدول العربية تعمل على توثيق انتهاكات الاحتلال ونقلها إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كما تسعى لتعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.