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تركيا تقترح استضافة لقاء بين بوتين وزيلينسكي وترامب

41 ثانية ago
تركيا تقترح استضافة لقاء بين بوتين وزيلينسكي وترامب

وطنا اليوم:اقترح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي يزور كييف، الجمعة، أن تستضيف تركيا لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال فيدان “نعتقد بصدق أإنّه من الممكن أن تتوّج محادثات إسطنبول الأولى والثانية باجتماع بين ترامب وبوتين وزيلينسكي، بقيادة (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان”.
الى ذلك أفادت تقارير روسية بأن الجيش الروسي شن هجوما على قاعدة جوية أوكرانية في مقاطعة أوديسا، فيما ذكرت تقارير أوكرانية أن المسيرات الروسية قصفت ميناء إسماعيل الأوكراني على نهر الدانوب.
تفصيلا، صرح سيرغي ليبيديف، منسق حركة العمل السري الموالية لروسيا، أن الجيش الروسي شنّ هجوما على القاعدة الجوية للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا.
وقال ليبيديف لوكالة “سبوتنيك”: “أوديسا، 3 (ضربات) الساعة 19:51، 23:05، 0:00. إحدى الضربات على القاعدة الجوية، قوية، وذات انفجار قوي”.
وأوضح ليبيديف أيضا أن “أفراد الجيش الروسي عطلوا تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوارميسك وديميتروف، وذلك من خلال ضربة في الجزء الذي يسيطر عليه نظام كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية”.
وأشار أيضا إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، فإن ضربة روسية في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية من مقاطعة زابوريجيا، عطلت تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه غولياي بوليي.


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