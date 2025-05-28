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نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في سيل الزرقاء وتحذيرات مشددة من اصطيادها أو تناولها

29 مايو 2025
نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في سيل الزرقاء وتحذيرات مشددة من اصطيادها أو تناولها

وطنا اليوم _حذّر رئيس بلدية جرش الكبرى، أحمد هاشم العتوم، المواطنين من شراء أو اصطياد أي أسماك من سيل الزرقاء المار في محافظة جرش، والذي يصب في سد الملك طلال، بعد رصد كميات كبيرة من الأسماك النافقة في المنطقة.

وأوضح العتوم أن كوادر البلدية تحركت فور تلقي بلاغ حول وجود أعداد كبيرة من الأسماك النافقة قرب نقطة السيل التابعة لشرطة الدوريات الخارجية، لافتًا إلى أن السبب وراء نفوق هذه الأسماك لا يزال مجهولًا حتى اللحظة.

 

وأشار إلى أنه تم أخذ عينات من الأسماك النافقة لفحصها مخبريًا، بانتظار صدور التقارير الرسمية التي ستكشف عن سبب هذه الظاهرة.

وأكد العتوم أن البلدية ستواصل تحديث المعلومات ومواكبة التطورات، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر وعدم المجازفة بصحتهم إلى حين ظهور نتائج الفحوصات الرسمية.


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