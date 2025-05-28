وزير الاقتصاد الرقمي يفتتح مركز بيانات أورنج الأردن الجديد في عين الباشا

وطنا اليوم:برعاية وحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، افتتحت أورنج الأردن مركز البيانات الأحدث والأكثر أماناً واستدامةً في المملكة، في لواء عين الباشا في محافظة البلقاء.

شهد الافتتاح حضور السفير الفرنسي في الأردن أليكسي لوكوور غرانميزون، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورنج المهندس چاك استشينبرويتش، والرئيس التنفيذي لأورنج الشرق الأوسط وإفريقيا المهندس جيروم هاينك، ورئيس مجلس إدارة أورنج الأردن رسلان ديرانية، والرئيس التنفيذي لأورنج الأردن المهندس فيليب منصور، إلى جانب مجموعة من الضيوف المميزين وممثلي وسائل الإعلام.

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