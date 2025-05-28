مقابلة لزاهي حواس تثير جدلاً بين المصريين

وطنا اليوم:على مدى اليومين الماضيين، تداول العديد من المصريين على مواقع التواصل مقتطفات من مقابلة أجراها جو روغان، أحد أشهر مذيعي البودكاست في الولايات المتحدة، مع عالم الآثار المصري، الشهير زاهي حواس.

فقد تصدرت مقاطع حواس حسابات المصريين على إكس، مثيرة جدلاً واسعاً.

إذ اعتبر العديد من المصريين أن وزير الآثار الأسبق، بدا واثقا من نفسه، وعليم بما يتحدث به حول الآثار المصرية.

بينما رأى آخرون أنه ظهر “نرجسياً” وهو يدخن السيجار، وانتقدوا بعض الطروحات التي قدمها حواس، معتبرين أنها لا تعكس أحدث الأبحاث الأثرية.

“أسوأ حلقة”

في حين وصف روغان خلال حواره مع نجم اتحاد كرة القدم الأميركي، آرون رودجرز، المقابلة بأنها كانت أسوأ حلقة بودكاست قدمها على الإطلاق، حسب ما نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

في المقابل، أكد الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه “الحكاية”، على أم بي سي مصر أن عدد مشاهدي الحلقة على يوتيوب وصل إلى أكثر من مليون مشاهدة، معتبرا أن حواس أصبح بعد هذا اللقاء حديث العالم.

من جهته، أعرب حواس عن شعوره بالحزن لرؤيته بعض المصريين يهاجمونه من دون أن يدركوا قيمة ما يفعله. وأوضح في تصريحات صحافية أنه “كان يحاول يثبت لروغان أن من بنى الأهرامات هم الفراعنة.. لكنه لم يرد أن يفهم”.

كما أضاف أنه “دافع عن حضارة بلاده أمام تخاريف المذيع الأميركي وادعائه أن السحرة والفضائيين بنوا الأهرامات”.

كذلك أكد في تصريحات أنه ماضٍ في مسيرته العلمية ولن يسمح لأي انتقادات بأن تعرقل عمله.

ولطالما وصف عالم الآثار الشهير نفسه بأنه “حارس للآثار المصرية”، وعليم ببواطنها، لاسيما أنه ألف عشرات الكتب حولها، وأجرى مئات الأبحاث.