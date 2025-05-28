طمأنة .. مشروع مجتمعي لبناء الوعي والدعم النفسي الاجتماعي

وطنا اليوم:يواصل مشروع “طمأنة” تنفيذ تدخلاته النوعية الهادفة إلى رفع الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لليافعين والبالغين في الأردن، وذلك ضمن جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تعزيز الحماية المجتمعية والإسناد النفسي.

وقالت الهيئة في بيان، الأربعاء إن هذا المشروع يمثل أحد برامج الهيئة في مجال الدعم النفسي والإسناد الاجتماعي، ويُنفذ خلال هذا العام بتمويل من منظمة هيومن أبيل (Human Appeal)، مستهدفًا فئتين رئيسيتين من المجتمع: فئة اليافعين من عمر 12 إلى 17 عاما، وفئة البالغين من الرجال والنساء ممن تجاوزوا سن 18.

وتُقدَّم الجلسات ضمن بيئة تفاعلية وآمنة تُشجّع المشاركين على التعبير والانخراط، حيث ترتكز جلسات اليافعين على أنشطة مرنة تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس، والتعبير عن المشاعر، وتنمية مهارات التواصل، ورفع الوعي بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وطرق الوقاية منه.

وأوضح البيان أن جلسات البالغين، تتناول مفاهيم الصحة النفسية من منظور شمولي، وتشجع المشاركين على مراجعة الأدوار الجندرية التقليدية، وتفكيك الصور النمطية، وبناء علاقات قائمة على التفاهم والشراكة، إضافة إلى تطوير أدوات للتعامل مع الضغوط اليومية بوعي وفعالية.

ويأتي مشروع “طمأنة” في إطار سعي الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى ترسيخ ثقافة الوعي والوقاية من العنف، من خلال مناهج علمية مصممة من قبل مختصين في مجالات الحماية وحقوق الإنسان والإرشاد الأسري، بما يُسهم في تمكين الأفراد وتعزيز قدرتهم على العيش بأمان وكرامة.