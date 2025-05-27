عمان الاهلية تنظم حملة تطوعية لدعم بنك الملابس بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

وطنا اليوم:في إطار تعزيز قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع، نظمت حملة تطوعية ميدانية لدعم بنك الملابس التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بتنظيم من اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة والنادي التطوعي في جامعة عمان الاهلية .

وهدفت هذه المبادرة إلى غرس ثقافة العطاء وروح المبادرة لدى الطلبة، من خلال إشراكهم في أنشطة إنسانية ومجتمعية تلامس احتياجات فئات محتاجة في المجتمع.

وقد شارك مجموعة من الطلبة المتطوعين من الجامعة في هذه الحملة من خلال التوجه إلى مقر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث ساهموا في فرز وترتيب الملابس التي تم التبرع بها، وذلك ضمن استعدادات الهيئة لتوزيعها على الأسر العفيفة والمحتاجة في مختلف مناطق المملكة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها الجامعة بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، وتوسيع دائرة مشاركتهم في العمل التطوعي بالتعاون مع مؤسسات إنسانية ووطنية رائدة.