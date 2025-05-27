الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شهر ذي الحجة

وطنا اليوم:نشر مركز الفلك الدولي أول صورة لهلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ، التقطت من سماء مدينة ابو ظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي في تمام الساعة 11 صباح اليوم بتوقيت الامارات .

وصرّح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، بأن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ مساء الثلاثاء 27 مايو/أيار 2025م، مشيرًا إلى أن رؤية الهلال في هذا اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من مناطق واسعة تشمل وسط وغرب آسيا ومعظم القارة الإفريقية وأوروبا، كما أنها ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين.

وأضاف: “نظراً لإمكانية رؤية الهلال من بعض مناطق العالم الإسلامي مساء الثلاثاء، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو/أيار 2025 هو غرة شهر ذي الحجة، وبناء على ذلك فإن يوم الجمعة 06 يونيو/حزيران 2025 سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في غالبية الدول الإسلامية”.

واستعرض عودة بعض الحسابات الفلكية التفصيلية لوضع الهلال وقت غروب الشمس يوم الثلاثاء في عدد من المدن العربية والعالمية، على النحو التالي:

في جاكرتا: يغيب القمر بعد 9 دقائق من غروب الشمس، وعمره 9 ساعات ودقيقتان. الرؤية غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.

في أبوظبي: يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، بعمر 13 ساعة و29 دقيقة، وبُعده الزاوي عن الشمس 7.7 درجة. الرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط.

في مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 39 دقيقة، بعمر 14 ساعة و17 دقيقة، وبُعده عن الشمس 8.1 درجة. الرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب.

في عمّان والقدس: يغيب القمر بعد 48 دقيقة من غروب الشمس، بعمر 14 ساعة و46 دقيقة، وبُعده 8.4 درجة. الرؤية ممكنة بالعين المجردة في ظروف جوية ممتازة.

في القاهرة: يغيب القمر بعد 47 دقيقة، بعمر 14 ساعة و54 دقيقة، وبُعده 8.5 درجة. الرؤية ممكنة بصعوبة بالعين المجردة.

في الرباط: يغيب القمر بعد 58 دقيقة، بعمر 17 ساعة، وبُعده 9.9 درجة. الرؤية ممكنة بالعين المجردة بصعوبة وتتطلب صفاءً في الغلاف الجوي.

وختم المهندس عودة تصريحه بالتأكيد على أهمية مراعاة أن بداية الأشهر الهجرية تختلف حسب اعتماد كل دولة للرؤية الشرعية أو الحسابات الفلكية.