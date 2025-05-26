شلالات نياجرا تتزين بألوان العلم الأردني احتفالاً بعيد الاستقلال الـ79

وطنا اليوم:أضاءت شلالات نياجرا الشهيرة، مساء أمس الأحد، بألوان العلم الأردني، احتفاء بالذكرى الـ79 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال بيان للسفارة الأردنية في العاصمة الكندية أوتاوا، التي نظمت المبادرة بالتعاون مع السلطات المحلية في مدينة نياجرا، إن عددا كبيرا من أبناء الجالية الأردنية ودبلوماسيين ومهتمين بالشأن الأردني، حضروا الاحتفالية.

وأعرب أبناء الجالية عن فخرهم واعتزازهم بهذه اللفتة الرمزية التي تعكس حضور الأردن الدولي، وتجسد معاني الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية.

كما عبروا عن اعتزازهم بما حققه الأردن من منجزات وطنية في ظل قيادته الحكيمة، مؤكدين أن الاستقلال مناسبة لتجديد العهد والوفاء.

وأكد البيان أن المبادرة تأتي تأكيدا على عمق العلاقات الأردنية الكندية، التي تتسم بالاحترام المتبادل والتعاون البناء في مختلف المجالات، إلى جانب كونه رسالة تقدير لمسيرة الأردن منذ نيله الاستقلال عام 1946 وحتى اليوم.

وقالت إن إضاءة شلالات نياجرا بألوان علم دولة ما، يعد تقليدا عالميا يخصص لتكريم الدول في مناسباتها الوطنية، ويعكس احترام المجتمع الكندي للتنوع الثقافي واحتفائه بالجاليات المختلفة.