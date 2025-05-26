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كلية الأعمال في عمان الأهلية تشارك بدورة إدارة الأزمات المتقدمة

دقيقة واحدة ago
كلية الأعمال في عمان الأهلية تشارك بدورة إدارة الأزمات المتقدمة

وطنا اليوم:شارك الدكتور مروان بدر السميعات من كلية الاعمال بجامعة عمان الاهلية في دورة إدارة الأزمات المتقدمة / 1 التي عقدها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
واشتملت الدورة على برامج تدريبية ضمن منهجية علمية تتناول جوانب التخطيط الاستراتيجي لإدارة الأزمات والكوارث وكيفية تحليلها والتنبؤ بها والاستجابة لها عملياتياً واعلامياً وتكنولوجياً واستراتيجياً.
كما هدفت الدورة التي قدّمها محاضرون وأكاديميون مختصون ومسؤولون حاليون وسابقون وخبراء من المركز ومختلف مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية الى تطوير المهارات القيادية للمشاركين والوقوف على أهمية دور المؤسسات في الاستجابة للكوارث والأزمات.
وتضمنت الدورة تمارين وسناريوهات تحاكي وقوع أحداث وأزمات مختلفة لتنمية القدرات الوطنية وتأهيلها وتطوير آليات صنع القرار من خلال رفع كفاءة التعامل مع الأزمات وصقل المهارات في الاستجابة السريعة للأزمات والتعامل معها.


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