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النشامى يبدأ تدريباته في الدمام استعدادًا لمباراتي عُمان والعراق

ساعتين ago
النشامى يبدأ تدريباته في الدمام استعدادًا لمباراتي عُمان والعراق

وطنا اليوم:بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته الفنية والبدنية في السعودية، مع انطلاق المعسكر التدريبي الذي يقيمه في مدينة الدمام ويستمر حتى يوم السبت المقبل.
ويأتي هذا المعسكر تأهبا لملاقاة منتخبي عمان والعراق ضمن الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.
وأجرى المنتخب، أمس الأحد تدريبين صباحي ومسائي بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي.
ويتخلل معسكر النشامى بالدمام، مواجهة نظيره السعودي في مباراة ودية تدريبية يوم الجمعة المقبل استعدادا للمواجهتين المقبلتين.
ويلتقي منتخب النشامى مع نظيره العماني عند السابعة -بتوقيت الاردن- مساء الخميس 5 حزيران على ستاد مجمع قابوس الدولي، قبل أن يواجه العراق عند 9:15 مساء الثلاثاء 10 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.
يذكر أن منتخب النشامى يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ16، ثم العراق ثالثا بـ12، وعمان 10، فلسطين 6، والكويت سادسا بـ5 نقاط.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات


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