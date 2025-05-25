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شركة الرجوب العربية للدواء تهنئ الملك بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين

25 ثانية ago
شركة الرجوب العربية للدواء تهنئ الملك بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين

وطنا اليوم:تتشرّف شركة الرجوب العربية للدواء والمستلزمات الطبية، ممثلة بمديرها العام
الدكتور سداد عوني الرجوب،
برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك، مقرونة بأصدق مشاعر الولاء والانتماء، إلى
حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم،
وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،
وإلى الأسرة الهاشمية الماجدة،
بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

في هذا اليوم الوطني المجيد، نستذكر بكل فخر واعتزاز تضحيات الآباء والأجداد، الذين سطروا ملحمة الاستقلال بقيادة الهاشميين الأطهار، وأسّسوا لدولة راسخة في كيانها، ثابتة في مواقفها، شامخة بقيادتها، وعزيزة بأبنائها.

ونؤكد في هذه المناسبة العزيزة وقوفنا صفًا واحدًا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعمنا الكامل لرؤيته السامية في بناء أردن قوي، آمن، مزدهر، وذو حضور مؤثر إقليميًا ودوليًا.

نعاهد جلالتكم، يا سيدي، أن نبقى الجند الأوفياء في خدمة وطننا وقيادتنا، عاملين بإخلاص من أجل رفعة الأردن واستقراره وازدهاره.

حفظ الله الأردن، وحفظ جلالة الملك، وسدد على طريق الخير خطاه.
وكل عام وأنتم والوطن بألف خير.

المدير العام
الدكتور سداد عوني الرجوب
شركة الرجوب العربية للدواء والمستلزمات الطبية


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