بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

شركة الأسواق الحرة تهنئ الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعون

44 ثانية ago
شركة الأسواق الحرة تهنئ الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعون

وطنا اليوم:يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة الاسواق الحرة وأعضاء المجلس ورئيس التنفيذي للشركة وكافة العاملين بالشركة برفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأسرة الهاشمية والشعب الاردني بذكرى عيد الاستقلال التاسع والسبعين.
إننا وإذ نثمن جهود جلالته في قيادة الأردن نحو التقدم والتنمية والرخاء، لنسأل الله أن يكلأ جلالته بحفظه ورعايته وأن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه خدمة بلدنا وشعبه الوفي وأسرته الواحدة

أعاد الله هذه المناسبة السعيدة على جلالته والأسرة الهاشمية الكريمة والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:57

المستشفى الميداني الأردني 82 ينفذ حملة تبرع بالدم في غزة

16:16

بمناسبة عيد الاستقلال الـ79: حملة وطنية للتبرع بالدم في جميع أقاليم المملكة

16:06

وزير الخارجية يشارك في اجتماع دولي لحل الدولتين في مدريد

15:49

توضيح من العمل حول إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص

15:33

حدث ينهي حياته في إحدى ضواحي عمّان بواسطة قطعة قماش

15:19

السميرات: 80% من الخدمات الحكومية ستكون رقمية نهاية 2025 و100% العام المقبل

14:51

يوم الاستقلال عز وفخر

14:49

أسرار المنافسة بين حسين فهمي ومحمود عبد العزيز

14:43

الاستقلال وثائق وصور.. إصدار جديد لرئاسة الوزراء

14:39

1000 أسير لكل منهما.. روسيا وأوكرانيا تكملان تبادل الأسرى

14:33

استشهاد الصحفي حسان أبو وردة بقصف منزله في شمال غزة

14:28

عيد الاستقلال، عين على التعليم..!

وفيات
وفيات الأحد 25-5-2025وفيات الجمعة 23-5-2025وفاة السفير الأردني الأسبق باسم خريسوفيات الخميس 22-5-2025وفيات الأربعاء 21-5-2025