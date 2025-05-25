زين تهنئ بالاستقلال وتدعو الأردنيين لاحتفالها الضخم اليوم في حدائق الملك عبدالله الثاني

وطنا اليوم:بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، رفعت شركة زين الأردن أسمى آيات التهنئة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، والعائلة الهاشمية، والأسرة الأردنية.

وبهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، وفي هذا اليوم البهيّ من أيام الوطن؛ جددت الشركة دعوتها لجميع الأردنيين وعائلاتهم للمشاركة في الاحتفال الوطني الضخم الذي تُقيمه بهذه المناسبة، عصر اليوم الأحد، في حدائق الملك عبدالله الثاني بمنطقة المقابلين في العاصمة عمان، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً.

وسيشتمل احتفال زين على العديد من الفقرات الوطنية والفنية والعروض الجوية، بالإضافة إلى الجوائز القيمة للحضور التي ستشتمل على أجهزة خلوية سيتم توزيعها بهذه المناسبة.

وجددت شركة زين فخرها واعتزازها بالأردن الغالي، وبقيادته الهاشمية الحكيمة، لتتواصل مسيرة البناء والرِّفعة، لوطنٍ كان وسيبقى الأعزّ والأجمل والأقوى، بهمّة جنوده المخلصين حَمَلة الشِّعار ورافعي راية الاستقلال، داعية الله العلي القدير أن يحفظ هذا الحمى عزيزاً شامخاً، وأن يبقيه سنداً وعوناً للأمّة.