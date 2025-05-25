بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

الفوسفات تهنئ بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة

32 ثانية ago
الفوسفات تهنئ بعيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة

وطنا اليوم:هنأ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وجميع العاملين في الشركة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة.
واستذكر الدكتور الذنيبات، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل أردني، الإنجازات الكبيرة التي شهدتها المملكة في عهد جلالة الملك حفظه الله ورعاه في جميع المجالات.
وأكد أن الأسرة الأردنية، وهي تحتفل بهذه المناسبة الوطنية، تشعر بالفخر والاعتزاز لما حققه الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة من تطور وازدهار، وهي تسير بعزم في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، نحو مزيد من البناء والتقدم للوطن ومستقبل أبنائه.
وقال إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ستبقى رافدا مهما للاقتصاد الوطني، وداعما لمسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه، سائلا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته والأسرة الهاشمية والوطن الغالي والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:54

جامعة البترا تهنئ بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين

11:51

الألعاب النارية تزين سماء المملكة الليلة احتفالا بعيد الاستقلال الـ 79

11:45

الاستقلال ليس يوماً ، بل مسيرة شعب…

11:37

السفير القطري يهنئ بعيد استقلال المملكة

11:17

شركة المدن الصناعية الأردنية تهنئ بمناسبة عيد الاستقلال

11:11

إرسال مُؤَن بالطائرات.. وفيات وعزل الآلاف بسبب فيضانات في أستراليا

10:57

الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تهنئ الملك وولي العهد والشعب الاردني بعيد الاستقلال 79

10:38

زوجة والي داعش : روسيات أشرفن على تعليمنا القرآن بالتنظيم

10:26

وزير الخارجية الأميركي يهنئ الأردن بالذكرى الـ79 للاستقلال

10:15

مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الأضحى 2025

10:04

سوريا والولايات المتحدة تتفقان على نزع الأسلحة الكيميائية ودمج قسد في مؤسسات الدولة

09:54

الأردن وغرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية

وفيات
وفيات الجمعة 23-5-2025وفاة السفير الأردني الأسبق باسم خريسوفيات الخميس 22-5-2025وفيات الأربعاء 21-5-2025الأمير هاشم بن الحسين ينعى والد زوجته الأميرة فهدة