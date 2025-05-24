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الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية يوضح تفاصيل مشروع التوسّع الجنوبي في “صوت المملكة”

8 ثواني ago
الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية يوضح تفاصيل مشروع التوسّع الجنوبي في “صوت المملكة”

وطنا اليوم _استضاف برنامج “صوت المملكة” الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، في لقاء خاص تناول فيه تفاصيل مشروع التوسّع الجنوبي للشركة للفترة 2021-2025.

وأوضح النسور أهمية المشروع في تعزيز قدرات الإنتاج وتنويع منتجات الشركة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية البوتاس الأردني عالمياً.

كما أشار إلى أن المشروع يُعدّ من أكبر المشاريع الاستراتيجية في تاريخ الشركة .

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تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الشركة للتوسع المستدام وتعزيز مكانة الأردن كمصدر رئيسي للبوتاس في الأسواق العالمية.


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