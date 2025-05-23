أكثر من 9 ملايين رحلة باستخدام بطاقات الإعفاء عبر باص عمّان و سريع التردد

وطنا اليوم:بلغ عدد البطاقات المعفاة من الرسوم والمخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة للباص سريع التردد وباص عمان حتى الجمعة 33,390 بطاقة، بحسب مسؤولة تصميم شبكة النقل في أمانة عمان الكبرى، كارول حداد.

وأوضحت حداد في تصريح، أن هذه البطاقات استخدمت منذ بدء التشغيل في أكثر من 9 ملايين رحلة، منها 2,246,913 رحلة عبر الباص سريع التردد، و6,885,475 رحلة عبر “باص عمّان”.

وأضافت حداد أن إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل العام في العاصمة خلال الثلث الأول من عام 2025 بلغ 7,208,228 راكبًا عبر الباص سريع التردد، و3,593,044 راكبًا عبر باص عمّان.

يذكر أن الباص سريع التردد هو أول نظام نقل سريع لمدينة عمّان وهو نظام نقل عام مرن ومتكامل يوفّر خدمة سريعة وآمنة وذات اعتمادية عالية، يعتمد على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارب مخصّصة وتقدم مستوى عاليا من الخدمات، إذ تسير بترددات تصل إلى 3 دقائق، كما يشمل النظام أيضاً محطات حديثة متكاملة.

ولا يتم تصميم نظام الباص السريع لمدينة عمّان بشكل منعزل، إذّ إنه يشكّل جزءاً من شبكة نقل عام متكاملة وهرمية، فالمواطن الذي يريد الذهاب من منزله إلى مكان عمله قد تتطلب رحلته أكثر من واسطة نقل واحدة، ومن هنا فإنّه يتم إلى جانب تصميم نظام الباص السريع إعداد شبكة واسعة من الوسائط المغذيّة والتي ستكون على شكل حافلات عادية أو مركبات أصغر، والهدف من هذه الشبكة هو إيصال الركّاب إلى أقرب محطّة باص سريع وفي أسرع وقت وذلك للتقليل من فترة الانتظار ولتوفير خدمة سلسة ومريحة.