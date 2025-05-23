استبدال اسم شارع سيد قطب في عمّان بشارع الشهيد عبد الرزاق الدلابيح

وطنا اليوم:تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توضح تغيير اسم شارع “سيد قطب” في منطقة العبدلي – حي الشميساني، إلى “شارع الشهيد عبد الرزاق الدلابيح” تخليدًا لذكرى الشهيد الدلابيح وتقديراً لتضحياته في سبيل أمن الوطن واستقراره، وفق ما رصدت “الرأي”..

ويذكر أن العقيد عبد الرزاق الدلابيح شغل منصب نائب مدير شرطة محافظة معان، واستشهد عام 2022 إثر إصابته بعيار ناري في الرأس خلال مواجهته لأعمال شغب في منطقة الحسينية بمحافظة معان