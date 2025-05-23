ترامب يهدد آبل بالرسوم إذا لم تصنع آيفون في أميركا

وطنا اليوم:هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25% ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة.

وقال في منشور على منصته تروث سوشال “لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون… في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر”

كما أضاف محذرا أنه ” إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25% على الأقل للولايات المتحدة”.

وكانت شركة التكنولوجيا العملاقة وقعت في مأزق إثر حرب الرسوم الذي أطلقها الرئيس الأميركي في مارس الماضي، لاسيما ضد الصين، حيث رفع التعرفات الجمركية، إلى أكثر من 140% قبل أن يعلن لاحقا تخفيضها.

فيما أفادت مصادر مطلعة بأن آبل تخطط لنقل إنتاج جميع هواتف “آيفون” المباعة في الولايات المتحدة إلى الهند، اعتباراً من العام المقبل 2026، حسب ما نقلت صحيفة “فاينانشيل تايمز” سابقا.