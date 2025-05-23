بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

ترامب يهدد آبل بالرسوم إذا لم تصنع آيفون في أميركا

دقيقة واحدة ago
ترامب يهدد آبل بالرسوم إذا لم تصنع آيفون في أميركا

وطنا اليوم:هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25% ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة.
وقال في منشور على منصته تروث سوشال “لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون… في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر”
كما أضاف محذرا أنه ” إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25% على الأقل للولايات المتحدة”.
وكانت شركة التكنولوجيا العملاقة وقعت في مأزق إثر حرب الرسوم الذي أطلقها الرئيس الأميركي في مارس الماضي، لاسيما ضد الصين، حيث رفع التعرفات الجمركية، إلى أكثر من 140% قبل أن يعلن لاحقا تخفيضها.
فيما أفادت مصادر مطلعة بأن آبل تخطط لنقل إنتاج جميع هواتف “آيفون” المباعة في الولايات المتحدة إلى الهند، اعتباراً من العام المقبل 2026، حسب ما نقلت صحيفة “فاينانشيل تايمز” سابقا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:14

طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي اعتبارا من السبت

14:59

اتفاق على سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان

14:50

اعتقال عشرات العسكريين في تركيا لصلتهم بانقلاب 2016

14:36

وزيرة التنمية: الأردن ملتزم بدوره الإنساني تجاه الشعب السوري

13:53

فضيحة تزوير جنسية في الكويت.. 40 ابنا من 4 زوجات

13:48

الحاج توفيق يدعو الشركات الصينية إلى الاستثمار في الأردن

13:46

المهندس عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : في يوم الاستقلال .. هذا هو الأردن وهكذا سيبقى

13:45

د. محمد عبدالله القواسمة – علاقة طيبة .. قصة قصيرة

13:33

إدارة ترامب تلغي حق جامعة هارفرد في تسجيل الطلاب الأجانب

13:28

الدبابات الملكي يستقبل ذكرى الاستقلال بعروض عسكرية مميزة

11:48

انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الديزل والكاز عالميا

11:32

تلميحات إسرائيلية عن صفقة خفية .. غزة مقابل طهران

وفيات
وفيات الجمعة 23-5-2025وفاة السفير الأردني الأسبق باسم خريسوفيات الخميس 22-5-2025وفيات الأربعاء 21-5-2025الأمير هاشم بن الحسين ينعى والد زوجته الأميرة فهدة