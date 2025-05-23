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تدخل دبلوماسي بعد فيديو اعتداء كفيل سعودي على عمال مصريين

5 دقائق ago
تدخل دبلوماسي بعد فيديو اعتداء كفيل سعودي على عمال مصريين

وطنا اليوم:تعرضت مجموعة من العمال المصريين في السعودية، لاعتداء من كفيلهم ما دفع سفارة القاهرة في الرياض إلى التدخل، بحسب الجالية المصرية في المملكة ووسائل إعلام محلية.
وانتشر فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص سعودي يعتدي على شخص آخر من بين العمال المصريين داخل مسكنه، وتطور الأمر إلى تقديم مجموعة العمال شكوى لسفارتهم بالرياض، والتي تحركت بدورها قانونيا ضد الكفيل السعودي.
وأوضحت الجالية المصرية في السعودية في منشور عبر فيسبوك، الخميس، أن السفارة المصرية بالرياض عقدت اجتماعا صباح الخميس مع مجموعة العمال الذين تعرضوا للاعتداء، بحضور القنصل العام السفير طارق المليجي، والمستشارين العماليين بالسفارة، واستمع المسؤولون للعمال واحدا تلو الآخر ووثقوا شهاداتهم كاملة تمهيدا لاستعادة جميع حقوقهم بحسب النظام المتبع.
وأكدت الجالية فتح مسار قانوني يضمن حفظ حقوق العمال ومحاسبة المتسببين في الاعتداء عليهم، منوهة بأن هذه الواقعة فردية لا تمثل بأي شكل من الأشكال طبيعة العلاقة بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي، ولا تعكس الواقع العام للعمالة المصرية بالمملكة والتي تحظى على مدار عقود طويلة بالاحترام والتقدير والرعاية من جميع السلطات السعودية.
وفي الفيديو المتداول للواقعة التي حدثت قبل أسابيع من نشره أمس، ظهر أحد العمال بشكل بارز وهو يتعرض لهجوم من الكفيل السعودي، وأوضحت الجالية المصرية أن هذا العامل “حامد بسيوني” عاد إلى مصر منذ قرابة 45 يوما، وتم توثيق شهادته رسميا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية.
وذكرت الجالية المصرية، أنه تم تصعيد الأمر عبر وزارة الخارجية المصرية ووزارة القوى العاملة، لغلق مكتب العمالة المتسبب في الواقعة والتحقيق مع القائمين عليه بتهمة النصب وتسفير العمال دون عقود صحيحة.

 


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