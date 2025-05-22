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المومني: الاحتلال صادر أموال وأغذية كان يحملها الغزيون العائدون من الأردن

25 ثانية ago
المومني: الاحتلال صادر أموال وأغذية كان يحملها الغزيون العائدون من الأردن

وطنا اليوم _قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الاحتلال صادرت على معبر كرم أبو سالم ممتلكات وأموال وهواتف ومواد غذائية كان يحملها الفلسطينيون العائدون من الأردن إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم.

وأضاف المومني، في تصريح لصحيفة “جوردان تايمز”، الخميس، أن الأردن يسعى لإجلاء المزيد من الأطفال من غزة وتسريع العملية، لكن “السلطات الإسرائيلية لا تزال تضع العراقيل”.

وأضاف، “الأطفال الـ17 الذين عادوا مع مرافقيهم من العائلة كانوا جزءًا من مجموعة تضم 29 مريضًا. ما يزال 12 مريضًا في الأردن لأنهم لم يكملوا علاجهم بعد”.

وأكد المومني أن سياسة المملكة هي “دعم صمود الفلسطينيين في وطنهم، وعدم المساهمة بأي شكل في تهجيرهم”.


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