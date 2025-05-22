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نتنياهو: قادة أوروبيون اقتنعوا بدعاية حماس المغرضة

54 ثانية ago
نتنياهو: قادة أوروبيون اقتنعوا بدعاية حماس المغرضة

وطنا اليوم:قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن شعار “فلسطين حرة” بات يمثل، بحسب وصفه، “النازية الجديدة”، معتبرًا أن من يدعمون حركة حماس يسعون لتقويتها بهدف “تدمير إسرائيل”.
وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية، أنه مستعد لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت، شرط أن يتم خلال هذه الفترة إطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة.
وانتقد نتنياهو عددًا من القادة الأوروبيين، متهماً إياهم بأنهم “اقتنعوا بالدعاية المغرضة لحماس”، على حد قوله، مشددًا على أن الهدف من العمليات العسكرية، بحسب تعبيره، هو “إيصال الطعام للمدنيين وليس للإرهابيين”.
وأوضح أن الاحتلال يخطط لإنشاء مناطق آمنة جنوبي قطاع غزة، على أن يتم بعد ذلك استكمال العمليات العسكرية ضد حركة حماس.
وزعم:”نخوض حربا على 7 جبهات لكننا لا نستهدف المدنيين أو الدبلوماسيين بل نستهدف الإرهابيين”.
الى ذلك لم يشعر أي من سكان قطاع غزة بتغيير بعد دخول كميات قليلة من المساعدات الغذائية والإنسانية خلال الأيام الماضية، وزادت معدلات الجوع بشكل أكبر مما كانت عليه، بسبب نفاذ كميات الطعام القليلة التي كانت تملكها الأسر، وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد الطلب على الطعام الذي تنتجه “تكايا” خيرية، في ظل استمرار إغلاق مخابر القطاع، وارتقاع أثمان ما يتوفر من مواد غذائية.
ولوحظ مع ازدياد عمليات النزوح القسري للمواطنين من مناطق سكنهم سواء في شمال قطاع غزة، أو من غالبية أحياء مدينة خان يونس، ازدحاما كبيرا يفوق التكدسات البشرية التي كانت تقف أمام “المطابخ المجتمعية” التي يطلق عليها المواطنون في غزة اسم “التكايا” للحصول على ما تيسير من طعام مطبوخ، يكون بالعادة إما عدس او أرز أو معكرونة.


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