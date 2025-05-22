العجارمة : مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز شامة فخر على خد الوطن

وطنا اليوم:أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، أن مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز ، شامة فخر على خد الوطن، وعلامة فارقة في المسيرة التعليمية.

وأضاف الدكتور العجارمة خلال رعايته اليوم حفل تخريج الفوج السابع عشر من طلبة الثانوية العامة في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز/ السلط، بحضور مدير التربية والتعليم لمنطقة السلط الدكتور حرب الحجاج، أن مخرجات هذه المدارس الرائدة من ابنائها وبناتها الخريجين الذين اثبتوا تميزا وحضورًا ملفتًا في الثانوية العامة بتفوقهم وحصولهم على المجاميع العالية لدخول افضل الجامعات و الكليات، هي مدعاة للفخر خاصة وخاصة وأنها تحمل اسم أغلى الرجال، وقائد المسيرة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله.

وأشار إلى الجهد الكبير الذي بذله الطلبة للوصول لهذه المرحلة من التميز والتفوق، مهنئًا الطلبة وذويهم، متمنيا منهم أن يكونوا خير سفراء لمحافظتهم في الجامعات الأردنية وأن يكونوا مسلحين بالعلم والمعرفة والتفاعل مع المجتمع بصورة فاعلة تنعكس بصورة ايجابية على واقعنا وحياتنا الزاخرة بالأدب والثقافة والعلم.

و بين مدير المدرسة معن عربيات بأن هذا الحفل هو حصيلة جهد عام كامل من البذل و العطاء و أن الطلبة الخريجين قد أحرزوا التحصيل العلمي المشرف و الذي نتوقع أن يرتفع اداؤهم العلمي باستمرار في شهادة الدراسة الثانوية العامة و نطمح أن يكون أداؤهم مقروناً بالسلوك السوي الهادف للارتقاء بالوطن، مشيرًا الى أن مدرسة التميز هي من الصروح العلمية الكبيرة التي يقوم ويشرف عليها كادر تعليمي على درجة عالية من الكفاءة والخبرة .

وتخلل الحفل فقرات فنية قدمها كورال المدرسة تغنت بالأعياد الوطنية