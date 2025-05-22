البنك الأردني الكويتي يحتفل بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين

وطنا اليوم:يحتفي البنك الأردني الكويتي بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية ببرنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة التي تعكس روح المناسبة وتعزز الانتماء الوطني وترسخ الهوية الأردنية.

وفي إطار هذه الاحتفالات، قام البنك بتركيب سارية علم بطول 3 أمتار أمام مبنى الإدارة العامة، وذلك تماشياً مع الأنظمة المعدلة للأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، حيث قام الرئيس التنفيذي للبنك السيد هيثم البطيخي برفع العلم للمرة الأولى، ليصار بعدها إلى استخدام هذه السارية في المناسبات الوطنية لتمكين المواطنين من الاحتفال بها.

ولمشاركة العملاء فرحة العيد، قام البنك بتوزيع هدايا رمزية في كافة الفروع، تتضمن قطع شوكولاتة مغلفة بألوان العلم الأردني ومرفقة ببطاقة تهنئة خاصة بعيد الاستقلال، بالإضافة إلى علم الأردن. وتأتي هذه الهدايا المميزة من مشروع ريادي منزلي تديره سيدتان أردنيتان، في خطوة يؤكد بها البنك دعمه وتمكينه للمرأة الأردنية والمشاريع الصغيرة.

كما خصص البنك جناحاً لتقديم “المنسف بالكاسة” لموظفيه وزواره في مبنى الإدارة العامة، في لفتة تعكس كرم الضيافة الأردنية الأصيلة والاحتفاء بالمطبخ الوطني.

ولإضفاء أجواء احتفالية مميزة ليلاً، تم إضاءة مبنى الإدارة العامة بألوان العلم الأردني، مع بث النشيد الوطني عبر سماعات كافة فروعه، معبراً بذلك عن الفخر والولاء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة.

وتأكيداً على المشاركة الجماعية في هذه المناسبة، تم التعميم على موظفي البنك في كافة الفروع بارتداء الشماغ الأردني الأصيل، وذلك لإلتقاط صور تذكارية توثق هذه اللحظات الوطنية المميزة.

ولإشراك الجمهور بشكل أوسع في الاحتفالات، أطلق البنك مسابقة خاصة على صفحته الرسمية على منصة انستغرام، يدعو من خلالها المتابعين لمشاركة صور احتفالاتهم بعيد الاستقلال، والتي تم نشرها عبر خاصية القصص (stories) على صفحات البنك الرسمية، ليتم بعد ذلك إجراء سحب لاختيار خمسة فائزين، والتي سيحظى كل منهم بفرصة ربح 79 ديناراً أردنياً تودع في محفظتهم الرقمية “إلي”.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي: “إن عيد الاستقلال هو محطة فخر واعتزاز بمسيرة بناء الوطن وإنجازاته تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. ونفخر في البنك الأردني الكويتي بكوننا جزءاً من النسيج الوطني الأردني، ونحرص على مشاركة أبناء وطننا هذه الفرحة الوطنية من خلال فعاليات تعكس قيم الانتماء والاحتفاء بالإرث الأردني العريق. إن الأردن يستحق منا جميعاً بذل الغالي والنفيس للحفاظ على مسيرته المظفرة نحو المزيد من التقدم والازدهار.”

يأتي برنامج فعاليات البنك الأردني الكويتي بمناسبة عيد الاستقلال 79 ليؤكد على التزام البنك بدوره المجتمعي ومشاركته الفاعلة في المناسبات الوطنية التي تعزز الوحدة والانتماء لدى أبناء الوطن