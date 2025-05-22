أمنية تغيّر اسم شبكتها إلى “Love JO” احتفالاً بعيد الاستقلال

وطنا اليوم:احتفاء بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، غيّرت شركة أمنية اسم شبكتها الظاهر على هواتف مشتركيها إلى “Love JO”، في مبادرة رمزية تعبّر عن محبة الوطن وتعزّز مشاعر الانتماء والاعتزاز بالهوية الأردنية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها أمنية احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وتجسّد من خلالها التزامها الدائم بالتفاعل مع المجتمع الأردني ومشاركته لحظات الفرح والفخر.