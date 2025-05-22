الدفاع المدني يخمد حريق منزل نتج عنه وفاة في عمّان

وطنا اليوم:استجابت كوادر الاطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان فجر اليوم، لبلاغ حول حريق شب في الطابق الثاني لمبنى مكون من طابقين في منطقة سحاب.

وتمكنت الفرق المشاركة من إخماد الحريق الذي نتج عنه وفاة شخص يبلغ من العمر 35 عاماً إثر تعرضه لحروق بالغة وقامت فرق الإسعاف بإخلاء الوفاة الى مستشفى التوتنجي الحكومي، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.