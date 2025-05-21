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ترمب: سنبحث مسألة الاستيلاء على أراضي البيض في جنوب إفريقيا

47 ثانية ago
ترمب: سنبحث مسألة الاستيلاء على أراضي البيض في جنوب إفريقيا

وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يتوقع أي نتائج بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، وذلك خلال تصريحاته خلال لقائه مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.
وأضاف ترمب أنه طلب من موظفيه عرض مقاطع فيديو تتعلق بمزاعم ارتكاب “إسرائيل” لإبادة جماعية، كما ورد في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا، مؤكدًا أنه سيتناول هذا الملف مع رامافوزا.
وأكد ترمب أن هناك قلقًا واسعًا لدى العديد من الدول إزاء الوضع في جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أن هذه المسألة ستكون على جدول المباحثات، إلى جانب ملفات أخرى من بينها قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جنوب إفريقيا.
وتابع:”سنبحث مسألة الاستيلاء على أراضي البيض في جنوب إفريقيا”.
واعتبر ترمب أن هناك الآلاف من الفلاحين البيض من جنوب إفريقيا يرغبون في القدوم إلى الولايات المتحدة، مدعيا أن الناس يهربون من جنوب إفريقيا من أجل الحفاظ على سلامتهم.
وقال:”إيجاد حل لمسألة البيض في جنوب إفريقيا سيجعل علاقاتنا جيدة وعدم حلها سيعني نهاية جنوب إفريقيا”
فيما قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إن “سياسة حكومتنا تتعارض تماما مع ما تحدث عنه ترمب”.
وأضاف:”هناك إجرام في بلدنا والأشخاص الذين يقتلون ليسوا من البيض فقط”.
وأكد رئيس جنوب إفريقيا لترمب “أنت شريك لجنوب إفريقيا وتثير المخاوف وأنا أرغب في بحثها معك”.
وقال رئيس جنوب إفريقيا “دستورنا يضمن ويحمي ملكية الأراضي كما يحمي جميع مواطنينا”
وفي سياق آخر، أعلن ترمب أن إدارته تعمل على التوصل إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى تحقيق “تقدم كبير” في هذا الشأن، دون الكشف عن تفاصيل.
كما أكد الرئيس الأمريكي أنه تمكن من تحقيق انفراجة في الصراع بين الهند وباكستان من خلال تعزيز التجارة بين البلدين، معتبرًا أن “التقارب الاقتصادي يمكن أن يكون مدخلًا لحل النزاعات السياسية”.


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