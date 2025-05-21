بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تقبل رسميا طائرة فاخرة أهدتها قطر لترامب

19 ثانية ago
نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تقبل رسميا طائرة فاخرة أهدتها قطر لترامب

وطنا اليوم:نقلت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة قبلت طائرة 747 هدية من قطر، وطلبت من القوات الجوية إيجاد طريقة لتطويرها سريعا لاستخدامها طائرة رئاسية جديدة (إير فورس وان).
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنّ تقديم قطر هدية للرئيس الأميركي دونالد ترامب طائرة بوينج 747-8 هو “أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء”.
ورفض وآل ثاني خلال حديثه في منتدى اقتصادي عقد في الدوحة، الانتقادات الموجهة لقطر على خلفية إهداء ترامب طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار لتكون بمثابة طائرة رئاسية جديدة.
واعتبر أن هذه الهدية “تبادل بين دولتين”، مضيفا أن المسألة “أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء. وباختصار، لا أعرف لماذا يعتقد البعض (…) أن هذا يُعتبر رشوة أو أن قطر تسعى لكسب النفوذ لدى هذه الإدارة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:09

إشارة ضوئية مبرمجة للمشاة في شارع الإستقلال بالعاصمة عمان

20:08

نواب يطالبون بمعايير واضحة وشفافة للتعيينات الحكومية

20:01

الإدارة المحلية تدعو إلى تزيين الساحات وإضاءة المباني بألوان العلم احتفاءً بعيد الاستقلال

19:33

العيسوي ينقل لطاهر المصري تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء

19:25

الخارجية: قرار عودة المرضى الغزيين بعد علاجهم ينسجم مع موقف المملكة الرافض لتهجيرهم بأي شكل

19:19

تدشين مشروع التوسعة الجنوبي في شركة البوتاس بكلفة ١.١ مليار دولار

19:16

محمد وأحمد ومسك وسلمى أكثر الأسماء تسجيلاً منذ مطلع العام

19:12

الشيخ فيصل الحمود يهنئ الأردن بعيد استقلاله :ما زلت أشعر أنني بين أهلي

19:07

حسان يطلع على سير العمل بمشروع إعادة تأهيل شاطئ عمّان السياحي

19:04

الأردن يدين استهداف الاحتلال لوفد دبلوماسي عربي وأوروبي في جنين

17:56

المجذوب يحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الزرقاء

16:55

أورنج الأردن تعقد شراكة وطنية مع نجمي كرة القدم الأردنية، موسى التعمري ويزن النعيمات

وفيات
وفيات الأربعاء 21-5-2025الأمير هاشم بن الحسين ينعى والد زوجته الأميرة فهدةوفيات الثلاثاء 20-5-2025وفيات الاثنين 19-5-2025حرم المرحوم شفيق عبنده في ذمة الله تعالى