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العيسوي ينقل لطاهر المصري تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء

15 ثانية ago
العيسوي ينقل لطاهر المصري تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء

وطنا اليوم:زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري في منزله للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية.
وخلال الزيارة، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما له بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.


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