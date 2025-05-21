محمد وأحمد ومسك وسلمى أكثر الأسماء تسجيلاً منذ مطلع العام

وطنا اليوم:كشف مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، عن أكثر الأسماء تسجيلًا للمواليد في الأردن منذ مطلع العام الحالي، حيث تصدر اسم “محمد” قائمة الذكور بـ2032 مولودًا، يليه “يوسف” و”أحمد” بـ827 مولودًا لكل منهما، ثم “عمر” و”آدم”. أما بالنسبة للإناث، فتصدرت “مسك” القائمة، تلتها “سلمى” و”مريم”.

وأشار الطيب الأربعاء، إلى أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي، حيث تقدم حاليًا 25 خدمة إلكترونية عبر تطبيق “سند”، وتخدم المواطنين داخل المملكة وخارجها عبر 56 سفارة وقنصلية.

وأوضح أن معاملات الشهادات الحيوية أصبحت حصريًا عبر “سند” منذ أيار 2025، مع خطط لتحويل جميع الخدمات الـ58 إلى خدمات رقمية، مما يعزز كفاءة الخدمات ويوفر الوقت والجهد للمواطنين.

وأضاف أن مكتب الأحوال المدنية في مديرية الأمن العام أنجز 30 ألف معاملة منذ إنشائه، منها 2060 معاملة خلال العام الحالي.

وأكد الطيب أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مديرية الأمن العام تهدف إلى تعزيز التنسيق وتجويد الخدمات من خلال الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بشكل سلس، مما يُخفف عن المواطنين عناء التنقل بين الدوائر الحكومية، خاصة في معاملات الإقامة والحدود، ويعزز التكامل بين مؤسسات الدولة لتقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية.