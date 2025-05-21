حسان يطلع على سير العمل بمشروع إعادة تأهيل شاطئ عمّان السياحي

وطنا اليوم:اطلع رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل شاطئ عمّان السياحي، في البحر الميت.

ووجّه رئيس الوزراء، بحضور أمين عمّان يوسف الشواربة، إلى ضرورة الإسراع في إنجاز المشروع وافتتاحه، ليستقبل الزوَّار خلال فترة عيد الاستقلال وعيد الأضحى المبارك، وإدامة خدماته، على أن يستمر عمله خلال فترة الأعياد حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من أمين عمّان، عن المشروع الذي تبلغ مساحته الكلية 450 دونما، وتمت إنارته بنظام الخلايا الشمسية، فيما تم تأهيل المرحلة الأولى بمساحة تقدر بـ120 دونما وبسعة استيعابية 2500 زائر.

كما تم بالإضافة إلى تأهيل الشاطئ، تركيب 150 مظلة وتشجيره، وتأمين مواقف للسيارات، فضلا عن بناء ملاعب لرياضات مختلفة، وتأمينه بمختلف الخدمات التي يحتاجها الزوار، وعربات لبيع الطعام.

ويتم تشغيل الشاطئ من كوادر أمانة عمّان الكبرى، وتقديم الدعم اللوجستي من الأمن العام والدفاع المدني.