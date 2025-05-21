البريد الأردني يطرح بطاقات بريدية تذكارية بمناسبة عيد الاستقلال

وطنا اليوم:أعلن البريد الأردني عن طرح بطاقات بريدية تذكارية (بوست كارد) ومطوية بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الخميس الموافق 22 /05/ 2025

ويأتي طرح هذه البطاقات تخليدًا لهذه المناسبة الوطنية الغالية، ويضم بطاقتين بريديتين تذكاريتين بتصميمين مميزين يعكسان روح الاستقلال وتاريخ المملكة، حيث تبلغ قيمة البطاقة الأولى 1.10 دينار أردني، فيما تبلغ قيمة البطاقة الثانية 0.90 قرشًا. كما يتضمن مطوية تذكارية خاصة تحتوي على مجموعة طوابع لمناسبات وطنية، وتُعد من الإضافات النوعية لهواة جمع الطوابع والإصدارات التذكارية.

ويمكن للراغبين بالحصول على هذه البطاقات مراجعة قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين، بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، اعتبارًا من صباح يوم الخميس المقبل، علمًا بأن الكمية محدودة, كما ستتوفر البطاقات البريدية والمطوية أيضًا داخل باص متنقل للبريد الأردني في منطقة اللويبدة يوم الأحد الموافق 25 / 5 / 2025.