الجراح تتفقد جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة وتستمع لمطالبهم لنقلها تحت قبة البرلمان

وطنا اليوم:اطلعت النائب هاله الجراح خلال زيارتها لجمعية (أنت أمنهم لذوي الاعاقة) في بلدة المغير اربد، على المشاكل والصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة وأهاليهم من أبناء البلدة.

واستمعت الجراح لعرض قدمه رئيس الجمعية السيد وليد البيطار عن أبرز المعوقات التي تواجه الجمعية من حيت قدرتها على الايفاء بالتزاماتها المادية من اجرة مكان الجمعية، وأشار البيطار إلى أن الجمعية منذ تأسيسها لم تتلقى أي دعم من المؤسسات الحكومية.

فيما قدم أهالي ذوي الإعاقة شرحاً عن معاناتهم والصعوبات التي يعانونها نتيجة ضعف الإمكانات التي تقدمها الجمعية وعدم وجود مساندين لجهود الجمعية.

وشددت الجراح على ضرورة إيجاد الدعم المناسب للجميعة لتستطيع توسعة الخدمات التي تقدمها لأبناء المنطقة والذي يتجاوز عددهم المئتي شخص من ذوي الاعاقة.

وأكدت النائب هالة الجراح على أن الحزب الوطني الإسلامي، وبصفتها ممثلة له في البرلمان ستسعى للعمل على النهوض بعمل الجمعية مما سينعكس على أصحاب الإعاقة وذويهم