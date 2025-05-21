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كابيتال بنك يحصد جائزتي أفضل تطبيق بنكي للهاتف المحمول وأفضل خدمات إدارة ثروات في الأردن لعام 2025

18 ثانية ago
كابيتال بنك يحصد جائزتي أفضل تطبيق بنكي للهاتف المحمول وأفضل خدمات إدارة ثروات في الأردن لعام 2025

وطنا اليوم:حصد كابيتال بنك جائزتين مرموقتين من مجلة الأعمال الدولية International Business Magazine لعام 2025 وهما: “أفضل تطبيق بنكي للهاتف المحمول في الأردن” و”أفضل خدمات إدارة ثروات في الأردن”.
وحصل البنك على جائزة “أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في الأردن” للسنة الثانية على التولي تقديراً لالتزامه الراسخ بتعزيز قنواته المصرفية الرقمية وتقديم أفضل تجربة للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، حصل البنك على جائزة “أفضل خدمات إدارة الثروات في الأردن 2025″، تقديراً لخدماته المميزة التي يقدمها لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، وحرصه على تزويدهم بأفضل التجارب والخدمات المصرفية التي تلبي تطلعاتهم.
ويؤكد حصول كابيتال بنك على جائزة أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول للعام الثاني على التوالي على التزامه الراسخ بتطوير وتعزيز قنواته المصرفية الرقمية، حيث يعكس هذا الإنجاز جهود البنك المستمرة في تقديم حلول مصرفية مبتكرة وسهلة الاستخدام تلبي الاحتياجات المتزايدة لعملائه في العالم الرقمي.
فيما تعد جائزة “أفضل خدمات إدارة ثروات في الأردن” تقديراً لأداء كابيتال بنك المتميز في تقديم حلول إدارة الثروات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، بفضل خدماته الاستشارية الموثوقة، والتخطيط المالي الاستراتيجي، وإمكانية الوصول إلى منتجات الاستثمار العالمية. ويضمن نموذج البنك الذي يركز على خدمة العملاء، والمدعوم بمديري محافظ خبراء وأبحاث متعمقة، استراتيجيات مخصصة لتنمية الثروات بما يتماشى مع الأهداف المالية للعملاء.
وتعتبر مجلة الأعمال الدولية منصة إعلامية رائدة في عالم المال والأعمال، حيث يصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 50 ألف مشارك، ويشمل ذلك المستثمرين والمدراء التنفيذيين وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين. وتهدف المجلة إلى تقديم آخر الأخبار من عالم المال وتعزيز الحلول المبتكرة في القطاع المالي، كما تحتفي بالإنجازات الاستثنائية التي تتحقق في مجالات الخدمات المصرفية، والمالية، والاستثمارات، والتكنولوجيا.


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