تزوير أرقام الشاصي.. أسلوب جديد للاحتيال في الحرة

وطنا اليوم:وقع مئات المواطنين ضحية شراء سيارات كهربائية صينية الصنع من تجار في المنطقة الحرة تم التلاعب بأرقام “الشاصي” الخاصة بها ليمسي لكل سيارة رقمان بدلا من رقم واحد، نتيجة عملية التزوير لكونها مخالفة لتعليمات وإجراءات تقييم المطابقة للمركبات لسنة 2024.

وقالت مصادر إن عملية التزوير التي نفذها بعض التجار في المنطقة الحرة بالزرقاء جاءت بسبب عدم تلبية تلك السيارات لاشتراطات ومتطلبات اعتماد الجهات المعنية بفحص المركبات الكهربائية، وهروبا من ذلك تمت عملية التزوير لتحمل كل سيارة رقمي شاصي بدلا من واحد لتصبح موديل 2023، وهي في حقيقتها موديل 2024.

ورقم الشاصي، المعروف أيضًا برقم الهيكل أو رقم تعريف المركبة (VIN)، هو سلسلة من 17 رمزًا (أحرف وأرقام) يتم إعطاؤها لكل سيارة عند تصنيعها. ويُستخدم هذا الرقم لتحديد هوية السيارة بشكل فريد، مثل بصمة الإصبع، ويحتوي على معلومات مهمة حول مواصفات السيارة وتاريخ صنعها.

وتلقى عدد من المواطنين اتصالات من دائرة الجمارك تبلغهم بضرورة مراجعة الدائرة ليصار الى فحص ارقام الشاصيات وليتبين انها تحمل رقمين وفي الحقيقة خضعت لعملية تزوير.

وقالت المصادر أن دائرة الجمارك الأردنية شكلت لجنة تحقق في واقعة التزوير، فيما ينتظر المواطنون الذين تعرضوا للغش قرار تلك اللجنة وما سيؤول عليه حالهم.

وأكدت المصادر المطلعة أنه لم يتم حتى اليوم حجز أي سيارة من السيارات التي كشف أنها مزورة، وعبر المواطنون عن غضبهم لاسيما وانهم ساروا بالإجراءات الرسمية ومع ذلك تعرضوا للغش.

وحدثت واقعة التزوير للسيارات الكهربائية المستعملة في المنطقة الحرة بالزرقاء هروبا من اشتراطات ومتطلبات اعتماد جهات فحص المركبات الكهربائية المستعملة.

وتنص تعليمات دائرة الجمارك على عدد من الاشتراطات والمتطلبات المعنية بالمركبات الكهربائية المستعملة لاعتماد جهات فحص هذه المركبات تنص على أن المركبة هنا هي مركبة الركوب الكهربائية الصغيرة التي تعمل بمحرك دفع كهربائي ومزودة ببطارية كمصدر للطاقة والتي لا يزيد وزنها الاجمالي على 3500 كم وتزيد سرعتها على 25 كم/ساعة، والتي لا يزيد عدد ركابها على تسعة ركاب بما فيهم السائق.

وتعرف “المركبة الكهربائية المستعملة” بأنها المركبة التي لا يكون موديلها، أي سنة صنعها، السنة الحالية أو السنة اللاحقة أو السنة السابقة لسنة التخليص أو التي قطعت مسافة تزيد على 7000 كم.

وتعرف جهة الفحص، بحسب التعليمات، بأنها الجهة المعتمدة (المقبولة) من مؤسسة المواصفات والمقاييس لإجراء الفحوصات المشار إليها في هذه الآلية والتي تقوم بإصدار شهادات وتقارير فحص للمركبات الكهربائية المستعملة. وهي التي تصدير (تقرير الفحص) وهو وثيقة تحتوي كافة المعلومات الايضاحية والمميزة للمركبة والنتائج النهائية لجميع الاختبارات التي تمت على هذه المركبة.

كما تحدد اشتراطات ومتطلبات اعتماد جهات فحص المركبات الكهربائية المستعملة في المادة الثانية بأن تلبي جهة الفحص عددا من الاشتراطات وهي أن تقدم خدمات الفحص على المركبات الكهربائية كطرف ثالث، والمقصود بالطرف الثالث أنه لا يجوز لهذه الجهة أو لأي من موظفيها القيام بأي أنشطة قد تتعارض مع استقلالهم في الحكم ونزاهتهم فيما يتعلق بأنشطة الفحص والتفتيش التي يقومون بها. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز لهم المشاركة في تصميم أو تصنيع أو توريد أو تركيب أو شراء أو ملكية أو استخدام أو صيانة أو التجارة بالأصناف التي يتم فحصها.

كما يشترط أن تكون هذه الجهة في المنطقة الحرة الزرقاء أو لديها فروع في المنطقة الحرة الزرقاء، اضافة الى أن تتوفر لديها المؤهلات الفنية والمهنية والقدرة المادية اللازمة لإجراء الفحوصات المطلوبة.

كما تنص التعليمات المعدلة على إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، والتي تسمى “تعليمات معدلة لتعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية رقم (3) لسنة 2025″، وتقرأ مع تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024 تعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

وتنص المادة الرابعة بأن على التاجر أو المستورد أن يقدم أيا من الوثائق التالية للمركبة الكهربائية شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Whole Vehicle Type Approval Certificate. أو شهادة الموافقة النوعية الأوروبية EU Type Approval of Vehicles Produced in Small Seriess Certificate. أو شهادة المطابقة الخليجية Gulf Standards Organization (GSO) Conformity Certificate. أو وثيقة بيانات استيفاء المركبة لمواصفات السلامة الفيدرالية Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS).