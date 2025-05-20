فرسان التغيير تدعو أعضاءها وكوادرها في جميع المحافظات للمشاركة في فعاليات عيد الاستقلال الـ79

وطنا اليوم:دعت مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، جميع أعضائها ومتطوعيها وكوادرها في مختلف محافظات المملكة، إلى المشاركة الفاعلة في الفعاليات الوطنية الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الثقافة بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكدت المؤسسة، في بيان رسمي صدر عنها، أن المشاركة في هذه الفعاليات تُجسّد قيم الانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية، وتُعبّر عن وحدة الصف الوطني واعتزاز الأردنيين بمسيرة الدولة التي انطلقت منذ الاستقلال، مشيرة إلى أن هذه المناسبة العزيزة تشكّل محطة مجد واعتزاز بتاريخ الأردن وإنجازاته.

كما شددت فرسان التغيير على أن الاحتفال بعيد الاستقلال هو تعبير صادق عن الوفاء لشهداء الوطن ولقادة التأسيس، وفرصة لتعزيز التلاحم الوطني بين أبناء الشعب الأردني بمختلف أطيافهم.

ودعت المؤسسة جميع فروعها ومكاتبها في المحافظات إلى التواصل مع الجهات المعنية في المحافظات لمواكبة البرامج والأنشطة المعلنة، والتأكيد على حضورهم المشرّف في مواقع الاحتفال الرسمية، بما يليق باسم المؤسسة ومكانتها كشريك وطني في المشهد الشبابي والمجتمعي.

كل عام والأردن بألف خير… وعيد استقلال مجيد للوطن والقيادة والشعب