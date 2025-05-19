لجان نيابية تناقش الثلاثاء قضايا عدة

وطنا اليوم _تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الثلاثاء؛ لمناقشة قضايا عدة، أبرزها مناقشة وضع مهنة العلاج الطبيعي في المملكة وأهم التحديات التي تواجهها، وذلك من قبل لجنة الصحة والغذاء والنيابية.

وتناقش لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، عدة مواضيع متعلقة بقطاع النقل في الأردن.

لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، تزور شركة الكهرباء الأردنية للاطلاع على واقع العمل والخدمات لمقدمة للمواطنين، بينما تبحث لجنة المرأة النيابية أمور تهم اللجنة.

وتزور لجنة السياحة والآثار النيابية، محافظة عجلون والالتقاء بمحافظ عجلون وزيارة التلفريك وبعض معالم المدينة السياحية.