خبر سار للأردنيين.. افتتاح محطات لتعبئة المركبات التي تعمل بالغاز قريبا

وطنا اليوم_قال رئيس هيئة تنظيم الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، إنه وبعد إصدار التشريعات الخاصة بمحطات الغاز، سيتم افتتاح محطات غاز لتعبئة المركبات التي تعمل بالغاز قريبا.

وأضاف السعايدة أنه سيكون هناك ضوابط على تحويل المركبات من بنزين وديزل إلى غاز.

وأكد السعايدة أن استخدام الغاز بديلا عن الديزل يحقق وفرا بنحو 50% في قطاعي النقل والصناعة.

وأوضح أن بعض الشركات تقدمت بطلبات لنقل واستغلال الغاز الطبيعي في حقل الريشة، وهي بطور الترخيص.

وأشار السعايدة إلى أن قانون الغاز يمر الآن بمراحل تشريعية تمهيدا لإصداره قريبا.وتابع ” الهيئة رخّصت أول شركة لاستقبال غاز الريشة ونقله بصهاريج خاصة للمناطق الصناعية” مشيرا إلى صهاريج الشركة تسير بمحركات تعمل بالغاز الطبيعي.

وختم: “دور الهيئة يقتصر على الرقابة والتنظيم للعاملين في قطاع الغاز”. المملكة