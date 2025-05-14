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“وطنا اليوم تكشف القصة الكاملة لفيديو متداول لسيدات اعترضن مركبة في إربد”

6 ساعات ago
“وطنا اليوم تكشف القصة الكاملة لفيديو متداول لسيدات اعترضن مركبة في إربد”

وطنا اليوم _خاص_ محمد ملكاوي

كشفت مصادر خاصة لـ”وطنا اليوم” حقيقة الفيديو المتداول مساء يوم امس الثلاثاء الذي يظهر سيدات يعترضن مركبة في أحد شوارع محافظة إربد، والذي أثار موجة واسعة من الجدل والتعليقات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد مصدر مقرّب من إحدى السيدات الظاهرات في الفيديو أن ما تم تداوله عبر بعض الصفحات غير دقيق ومليء بالمغالطات.

وبيّن المصدر أن الأشخاص الظاهرين في الفيديو هم طبيبة أسنان من أصول أجنبية وبناتها، بينما من كان داخل المركبة هنّ ثلاث فتيات صديقات مقربات للعائلة، ولا يوجد أي رجل داخل المركبة كما روّجت بعض الحسابات التي ألمحت – دون وجه حق – إلى أمور تسيء للعرض والشرف.

وأكد المصدر أن الخلاف الذي وقع هو خلاف شخصي عابر بين الفتيات من الطرفين، وقد تم حله بشكل ودي بعد تدخل الأطراف المعنية.

وأوضح أن ما أُثير حول الحادثة من شائعات لا يمت للحقيقة بصلة، وأن التصعيد الإعلامي الذي رافق الفيديو ألحق ضررًا بالغًا بالسيدات الظاهرات فيه.

وأشار المصدر إلى أن الطبيبة وبناتها سيتوجهن يوم غد إلى الأجهزة الأمنية ووحدة الجرائم الإلكترونية لتقديم شكوى رسمية ضد الصفحات والمواقع التي نشرت الفيديو دون إذن، وسمحت بنشر تعليقات مسيئة تمس الكرامة والشرف، ما يُعد تعديًا صريحًا على الخصوصية وسمعة العائلة.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة على محتوى مواقع التواصل، ومحاسبة كل من يسيء استخدام المنصات الرقمية عبر التشهير بالآخرين أو التعدي على حياتهم الشخصية، خاصة في ظل الآثار النفسية والاجتماعية الكبيرة التي قد تترتب على مثل هذه الانتهاكات.


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