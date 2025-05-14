بنك الإسكان يجدد رعايته الماسية للجمعية العربية لحماية الطبيعة للعام الخامس على التوالي

وطنا اليوم:أعلن بنك الإسكان عن استمراره في دعم برنامج القافلة الخضراء التابع للجمعية العربية لحماية الطبيعة، من خلال تقديم رعايته الماسية للعام الخامس على التوالي. كما وشارك متطوعو البنك بزراعة 500 شجرة مثمرة في الأغوار الشمالية من أصل 2000 شجرة قام البنك بالتبرع بها.

وتتوافق هذه الرعاية مع أهداف برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان” ضمن قطاعي البيئة والتمكين الاجتماعي، حيث يحرص البنك على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني خاصة التي تعنى بزيادة رقعة الغطاء النباتي والحفاظ على البيئة، وتلك التي تركز على رفع قدرة الأفراد على الوصول إلى سبل عيش مستدامة.

ويشار إلى أن الرعاية السنوية التي يقدمها البنك لبرنامج القافلة الخضراء، تشهد مشاركة واسعة في كل عام من متطوعي “إمكان الإسكان” في فعاليات البرنامج من خلال المساهمة بزراعة الأشجار إلى جانب فريق الجمعية، تأكيداً على التزام البنك بتعزيز التطوع والاستدامة، وبما ينسجم مع حرص البنك على تنفيذ مبادرات تعزز روح وقيم العمل الجماعي والتطوعي لتحقيق أهداف نبيلة تعود بالنفع على المجتمع.

ويذكر أن برنامج القافلة الخضراء الذي أطلقته الجمعية منذ عام 2003، يمثل رؤية تنموية شاملة تهدف لتعزيز الوعي بأهمية زراعة الأشجار كركيزة حضارية، ولدعم المجتمعات الأقل حظاً عبر توفير دخل إضافي من الأشجار المثمرة، بما يحد من الفقر والبطالة ويحقق استدامة الموارد للأجيال القادمة.