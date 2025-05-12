الأردنيون على موعد مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة

وطنا اليوم _أوضح تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في المملكة خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وبحسب التقرير، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر مثيرة للغبار، ولاسيما في مناطق البادية.

ويبقى الطقس الثلاثاء، معتدلا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خصوصا في مناطق البادية.

اما الأربعاء، يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الطقس لطيفا في اغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاع منخفضة، وتسود رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.