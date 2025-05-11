وزير التربية يشارك طللبة رحابا الثانوية للبنين فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم

وطنا اليوم:شارك وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة طلبة مدرسة رحابا الثانوية الشاملة للبنين اليوم الأحد فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم، في مستهل جولة تفقدية قام بها لعدد من المدارس التابعة لمديريتي التربية والتعليم للواءي المزار الشمالي والكورة.

وشملت الجولة التفقدية في لواء المزار مدرستي رحابا الثانوية الشاملة للبنين، ورحابا الثانوية الشاملة للبنات، فيما شملت في لواء الكورة مدارس : كفر راكب الثانوية الشاملة للبنات، وكفر راكب الثانوية للبنين، وكفر راكب الأساسية للبنين، والأشرفية الأساسية للبنين، والأشرفية الأساسية المختلطة، والأشرفية الثانوية الشاملة للبنين، ومرحبا الأساسية المختلطة، وسموع الثانوية الشاملة للبنات، و زمال الثانوية الشاملة للبنين، وزمال الثانوية الشاملة المختلطة.

وأوعز الدكتور محافظة خلال جولته التي رافقه خلالها مديرا إدارتي الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس عصام أبو أحمدة، واللوازم والتزويد محمد المناصير، في مدرسة كفر راكب الثانوية الشاملة للبنات؛ بتزويد المدرسة بمكيفات، وتجهيز الملعب بالانجيل الاصطناعي، وتركيب مظلات، وصيانة الأدراج والإنارة فيها، فيما أوعز بعمل إضافات صفية، وملعب لمدرسة كفر راكب الثانوية للبنين.

كما أوعز لإدارة الأبنية والمشاريع في الوزارة بدراسة إضافة جناح لمدرسة كفر راكب الأساسية للبنين.

وخلال جولته في ‏مدرسة الأشرفية الأساسية للبنين أوعز الدكتور محافظة بإزالة المباني القديمة، وإنشاء نواة مدرسة جديدة، وصيانة مباني المدرسة والدورات الصحية فيها.

وأوعز خلال جولته في مدرسة مرحبا الأساسية المختلطة باستملاك أربع دونمات بهدف إنشاء مبنى جديد بدل المبنى القائم، كما أوعز بإنشاء ملعب لمدرسة زمال الثانوية الشاملة للبنين، ومبنى مستقل لرياض الأطفال في مدرسة زمال الثانوية الشاملة المختلطة، ومسرح للمدرسة.

وجال الدكتور محافظة في مرافق المدارس التي زارها من غرف صفية ومختبرات ومشاغل وساحات، مستمعًا لملاحظات واستفسارات الهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة، معربًا عن شكره للإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات على جهودهم لخدمة أبنائنا الطلبة.

وأكد الدكتور محافظة خلال الجولة حرص الوزارة على تطبيق التشريعات التربوية، خاصة فيما يتعلق بالانضباط المدرسي، والدوام المدرسي، مبينًا أن الوزارة ستطبق أسس النجاح والإكمال والرسوب بحق الطلبة المتجاوزين لعدد أيام الغياب المسموحة، ومتابعة ذلك مع أولياء أمور الطلبة.

وأكد الدكتور محافظة خلال جولته على أهمية العمل بخطة التدخلات العلاجية وصولا إلى تحقيق أهدافها، ومبادرة (لمدرستي أنتمي)، لما توفره هذه المبادرة من بيئة نظيفة وجميلة وجاذبة للطلبة.

كما أكد على أهمية توعية الطلبة بشكل مبكر فيما يتعلق باختيار الحقول الدراسية، وتنفيذ خطة الوزارة فيما يتعلق بالتعليم الدامج في مدارسها.

وتأتي الجولة التفقدية ضمن سلسلة من اللقاءات في الميدان التربوي في مختلف محافظات وألوية المملكة، للوقوف عن كثب على الواقع التربوي واحتياجاته وسبل معالجة التحديات التي تعترض سير العمل فيه