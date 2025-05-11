نتائج مميّزة لطلبة عمان الأهلية في بطولة الجامعات للملاكمة

وطنا اليوم:حقق فريق جامعة عمان الاهلية للملاكمة إنجازا مميزا في ختام بطولة الجامعات الأردنية للملاكمة التي نظمتها جامعة الزيتونة بالتعاون مع الاتحاد الأردني للملاكمة، بمشاركة واسعة من فرق الجامعات الأردنية .

حيث حصل اللاعب أسامة خالد داود معلا على ذهبية (وزن فوق 92 كغم)

كما حقق الفريق أربع ميداليات وجاءت كما يلي:

الطالبة: ميس الريم نضال أبو خديجة (وزن تحت 58 كغم ) فضية

الطالب: خيري علاء خيري صالح (وزن تحت 70 كغم) فضية

الطالب: عبد الله نور الدين محمد علي (وزن تحت 92 كغم) برونزية

الطالب: عمر مراد النعيم سليمان (وزن تحت 80 كغم) برونزية

وتعتبر هذه المشاركة استمراراً لاهتمام الجامعة بكافة الالعاب الرياضية ودعمها المتواصل للطلبة الرياضيين، ودورها في رفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة.