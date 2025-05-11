بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

نتائج مميّزة لطلبة عمان الأهلية في بطولة الجامعات للملاكمة

4 ساعات ago
نتائج مميّزة لطلبة عمان الأهلية في بطولة الجامعات للملاكمة

وطنا اليوم:حقق فريق جامعة عمان الاهلية للملاكمة إنجازا مميزا في ختام بطولة الجامعات الأردنية للملاكمة التي نظمتها جامعة الزيتونة بالتعاون مع الاتحاد الأردني للملاكمة، بمشاركة واسعة من فرق الجامعات الأردنية .
حيث حصل اللاعب أسامة خالد داود معلا على ذهبية (وزن فوق 92 كغم)
كما حقق الفريق أربع ميداليات وجاءت كما يلي:
الطالبة: ميس الريم نضال أبو خديجة (وزن تحت 58 كغم ) فضية
الطالب: خيري علاء خيري صالح (وزن تحت 70 كغم) فضية
الطالب: عبد الله نور الدين محمد علي (وزن تحت 92 كغم) برونزية
الطالب: عمر مراد النعيم سليمان (وزن تحت 80 كغم) برونزية
وتعتبر هذه المشاركة استمراراً لاهتمام الجامعة بكافة الالعاب الرياضية ودعمها المتواصل للطلبة الرياضيين، ودورها في رفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

برشلونة يكتسح الريال برباعية تشعل شمعة التتويج بالليغا

19:23

بيان رسمي صادر عن مؤسسة فرسان التغيير على الحملات المضللة واستهداف الدور الأردني الإنساني في غزة

19:20

الحكومة تعدّل نظاما بهدف توسيع شريحة المتقدمين للوظائف القيادية

19:07

الاتصالات الأردنية تعلن موعد توزيع الأرباح على المساهمين

19:02

الحكومة تقر حوافز لقطاع صناعة الأفلام تتضمن استردادا نقديا يصل إلى 45%

17:51

ضمن حفل انيق وحضور جماهيري غفير الدكتور ايهاب بالي يرعى احتفال تخريج مدارس الحكمة الاساسية

17:41

مجموعة البنك الأردني الكويتي تعلن عن نتائج الربع الأول لعام 2025

17:10

نقابة الصحفيين الاردنيبن تشكل بعثتها الإعلامية لموسم الحج هذا العام والتي ستنطلق إلى الديار المقدسة في ٥/٢٣

17:01

المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره السعودي وديا في الدمام

16:53

وزير التربية يشارك طللبة رحابا الثانوية للبنين فعاليات الطابور الصباحي ورفع العلم

16:19

الحكومة تدرس مقترحات لتغليظ العقوبات بحق المعتدين على الطرق

16:07

جامعة فيلادلفيا تُطلق رسميًا نادي العمل التطوعي بندوة بعنوان “العمل التطوعي: مسؤولية، أثر، وتمكين”

وفيات
وفيات الأحد 11-5-2025شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملةوفيات الجمعة 9-5-2025وفيات الخميس 8-5-2025وفيات الاربعاء 7-5-2025