وطنا اليوم:حقق فريق جامعة عمان الاهلية للملاكمة إنجازا مميزا في ختام بطولة الجامعات الأردنية للملاكمة التي نظمتها جامعة الزيتونة بالتعاون مع الاتحاد الأردني للملاكمة، بمشاركة واسعة من فرق الجامعات الأردنية .
حيث حصل اللاعب أسامة خالد داود معلا على ذهبية (وزن فوق 92 كغم)
كما حقق الفريق أربع ميداليات وجاءت كما يلي:
الطالبة: ميس الريم نضال أبو خديجة (وزن تحت 58 كغم ) فضية
الطالب: خيري علاء خيري صالح (وزن تحت 70 كغم) فضية
الطالب: عبد الله نور الدين محمد علي (وزن تحت 92 كغم) برونزية
الطالب: عمر مراد النعيم سليمان (وزن تحت 80 كغم) برونزية
وتعتبر هذه المشاركة استمراراً لاهتمام الجامعة بكافة الالعاب الرياضية ودعمها المتواصل للطلبة الرياضيين، ودورها في رفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة.
نتائج مميّزة لطلبة عمان الأهلية في بطولة الجامعات للملاكمة
وطنا اليوم:حقق فريق جامعة عمان الاهلية للملاكمة إنجازا مميزا في ختام بطولة الجامعات الأردنية للملاكمة التي نظمتها جامعة الزيتونة بالتعاون مع الاتحاد الأردني للملاكمة، بمشاركة واسعة من فرق الجامعات الأردنية .