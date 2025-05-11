ذهب التايكواندو لطلبة عمان الاهلية في بطولة الجامعات

وطنا اليوم:حقق فريق جامعة عمان الأهلية من حصد المركز الثالث في بطولة الجامعات الأردنية للتايكواندو للطلاب والطالبات في ختام مشاركتها ببطولة الجامعات الأردنية للتايكواندو للطلاب والطالبات، التي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات الأردنية بالتعاون مع الاتحاد الأردني للتايكواندو في الجامعة الألمانية الأردنية مؤخرا. حيث تمكن فريق طلاب جامعة عمان الأهلية من حصد المركز الثالث البطولة بعدما تمكن من الفوز بـ (3) ميداليات ملونة توزعت على ميدالية ذهبية حصل عليها محمد عيد سليمان الحجيله لفئة وزن تحت 63 كغم، بالإضافة إلى ميدالية فضية كانت من نصيب الطالب محمد إبراهيم الشعلان لفئة وزن تحت 87 كغم، والميدالية البرونزية عبد الرحمن مصعب الحياري لفئة وزن فوق 87 كغم.

كما حقق فريق الطالبات المركز الثالث بالمجموع العام برصيد 3 ميداليات ملونة توزعت على ميدالية ذهبية للطالبة ليان محمود نعيم حمزة لفئة وزن تحت 49 كغم، وميداليتين برونزيتين للطالبة جود محمد خير أبو الذهب لفئة وزن تحت 53 كغم والطالبة جوانا رئد كردية لفئة وزن تحت 62 كغم.

وتأتي هذه الانجازات المتتالية لجامعة عمان الأهلية في ظل الدعم المتواصل الذي تقدمه الجامعة للطلبة الرياضيين ممثلة برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات، وبمتابعة مباشرة من قبل مشرفي النشاط الرياضي في الجامعة السيد صهيب الطراونة والآنسة عرين قطيشات.