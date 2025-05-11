بلدية الوسطية تسدد جميع ديونها

وطنا اليوم:أكد رئيس بلدية الوسطية غربي إربد، عماد العزام، أن البلدية قامت بتسديد جميع ديوانها، وأنها بدون مديونية في العام الحالي، وأن عمل البلدية تركز في وقت سابق على النظافة وإنارة الشوارع وتعبيدها.

وعرض العزام إنجازات بلدية الوسطية خلال الدورة الحالية، في مؤتمرٍ صحفي امس السبت، قائلا إن المجلس الحالي عمل على تخفيض الرواتب التي كانت نسبتها 48 بالمئة من موازنة عام 2022 إلى 36 بالمئة في العام الحالي.

وأضاف أن المجلس البلدي اتخذ العديد من القرارات بهدف تقديم أفضل الخدمات لسكان اللواء، حيث جرى حوسبة المخططات ورخص المهن وغيرها من الخدمات والتي أصبحت إلكترونية، بالإضافة لأرشفة جميع الملفات والمعاملات إلكترونياً.

وبين أن البلدية عملت على إنشاء وإعادة تأهيل الحدائق، حيث وفرت البلدية حدائق خاصة بالعائلات، وحدائق خاصة للشباب فيها ملاعب، فقد جرى إنشاء حديقة وملعب كرة قدم في بلدة كفر اسد، بتكلفة 140 ألف دينار، وممرات مشاة لممارسة رياضة المشي وتزويدها بأجهزة جيم رياضي في الهواء الطلق، وإنشاء حديقة وملعب فى بلدة حوفا بتكلفة 190 ألف دينار، وإعادة تأهيل وتوسعة حديقة كفر أسد وصيدور، وإنشاء حديقة في بلدة كفر عوان، وإنشاء منتزه وطني في بلدة الخراج، وإنشاء حديقة في بلدة قميم، وتغطية جميع الحدائق بكاميرات المراقبة.

وفي ما يتعلق بالنظافة، أوضح العوام أن البلدية أطلقت مشروع حاوية لكل منزل، حيث تهدف المرحلة الأولى منه إلى تغطية جميع مناطق البلدية بحاويات منزلية سعة 120 لتر، والمرحلة الثانية توزيع 3500 حاوية منزلية مخصصة للفرز على التجمعات السكانية التي شملتها المرحلة الأولى، والمرحلة الثالثة هي أستكمال تغطية جميع مناطق البلدية بالحاويات المنزلية لتكون بلدية الوسطية أول بلدية تطبق فرز النفايات من المصدر.

ولفت إلى أن البلدية قامت بإنشاء كراج مبيت وصيانة الآليات بمساحة 7500 متر مربع وبتكلفة 235 ألف دينار ويضم المشروع ساحة مخصصة المبيت الأليات ومحطة غسيل وبناشر وغيار الزيوت ومكاتب للموظفين والحراس والسائقين ومرافق عامة، وقامت البلدية، كذلك، بتحديث الآليات التابعة للبلدية وصيانتها واشتملت الأعمال على الميكانيك والدهان والكهرباء وتبديل والأطارات، ورفد البلدية بآليات جديدة.

وذكر أن البلدية أطلقت مشروع تصريف مياة الأمطار، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى 155 ألف دينار واشتملت على خطين لتصريف مياة الأمطار الأول بطول 720 متر في منطقة كفرعان، والثاني بطول 700 متر في منطقة كفراسد، والمرحة الثانية هي إنشاء خطوط تصريف مياة بطول 7000 متر وبتكلفة 825 الف دينار في جميع مناطق اللواء.

وأشار إلى أن البلدية عملت على مشروع الشراكة بين بلدية الوسطية ووزارة التربية والتعليم، حيث قامت البلدية بتزويد جميع مدارس اللواء بأنظمة خلايا شمسية، وأجهزة تكييف بتمويل من صندوق البلدية ومنح حصلت عليها البلدية جرى تحويلها لصالح المدارس وبدعم من مجلس المحافظة وفلس الريف لتكون بلدية الوسطية أول بلدية في المملكه تكون جميع المدارس في مناطقها مغطاة بشكل كامل بألواح طاقة شمسية وأجهزة التكييف.

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل المقابر في لواء الوسطية، قال العزام إنه تمت إنارة جميع مقابر اللواء وإعادة تشجيرها، وتولت البلدية عملية الحفر في جميع المقابر بعد إعادة تأهيلها للحفاظ على المساحات والتخلص من الدفن العشوائي، وإنشاء مقبرة جديدة في بلدة الخراج بتكلفة 60 الف دينار، وإنشاء مقبرة جديدة في بلدة صيدور.

وبين العزام أن البلدية شهدت تطورا كبيرا بملف عمال الفتح والتعبيد والخلطة اللأسفلتية، وجرى زراعة 7000 الأف شجرة حرجية في الجزر الوسطية والحدائق والمقابر وفى الأراضي الحرجية.

وأشار إلى إعادة تأهيل مصنع كفرعان وهو ملك للبلدية والاتفاق مع مستثمر لتشغيل المصنع مقابل أن يقوم بتشغيل 150 عاملة في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية 250 عامل وعاملة وتم تقديم المصنع بدون مقابل لمستثمر لمدة 5 سنوات، حيث تبلغ مساحة المصنع 3600 متر مربع.