بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

طلبة هندسة عمان الأهلية يحصدون المركز الثالث في مسابقة الجامعات الأردنية للمياه

8 ثواني ago
طلبة هندسة عمان الأهلية يحصدون المركز الثالث في مسابقة الجامعات الأردنية للمياه

وطنا اليوم_ضمن فعاليات المؤتمر السابع لأسبوع المياه العربي، أحد أبرز المؤتمرات الإقليمية المعنية بقضايا المياه، حصل فريق من طلبة السنة الثانية في قسم الهندسة المدنية في جامعة عمان الأهلية على المركز الثالث في مسابقة الجامعات الأردنية التي تخص المياه، والتي شهدت مشاركة واسعة من فرق تمثل عدد من الجامعات الأردنية

حيث قدّم الفريق المكون من شهد خريسات، جود النسور، عبد الرحمن الرفاعي مشروعًا علميًا بعنوان:

“Surface Water Quality Degradation: An Analysis of Salinity and Key Pollutants”

تناول المشروع تحليل تدهور جودة المياه السطحية من خلال تقييم مستويات الملوحة والملوثات الرئيسية، مع اقتراح إطار هندسي يساعد على احتساب معامل الخطر في مياه السدود.

وقد أشادت لجنة التحكيم بالمشروع لما يحتويه من أصالة علمية، وأهمية تطبيقية، ودوره في دعم إدارة الموارد المائية في الأردن.

وتم انجاز هذا المشروع بإشراف الدكتورة تقوى الحديدي والمهندس طارق خريسات، في إطار جهود قسم الهندسة المدنية بجامعة عمان الأهلية لربط التعليم الهندسي بالتطبيق العملي وتشجيع الطلبة على الابتكار في مجالات المياه والاستدامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:34

عمان الأهلية تشارك بالمعرض الوظيفي بمحافظة البلقاء لتعزيز التوعية بالتعليم التقني والمهني

11:27

تاريخ أردني مشرّف في تقديم المساعدات الإنسانية لمواجهة حملات التشويه

10:31

الأردن وغزة… بين الحقائق الراسخة وحملات التشويه المأجورة

09:54

بلدية مادبا تصدر بيان تعلن فيه عن استنكارنا الشديد ورفضها القاطع لما ورد في تقرير نشره موقع إلكتروني يُدار من لندن

09:34

ألمانيا تُبايع ميرتس والانتصار بطعم الهزيمة

00:35

غوشة نقيبا للمهندسين والفلاحات نائبا للنقيب و”النقابية الموحدة” تحصد مقاعد مجلس النقابة

21:18

تقرير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام 2024 يشير الى نمو اشتراكات الجيل الخامس بنسبة 60% عن الربع الثالث لعام 2024

20:49

القطاع التجاري والخدمي: كذب إعلامي ممنهج يشكك بالدور الأردني في دعم القضية الفلسطينية

20:47

ربيع شهاب حالة مستفزة في المشهد الثقافي

20:45

عبدالله غوشة نقيباً للمهندسين الأردنيين

20:37

بيان صحفي صادر عن النائب الأردني أيمن البداودة

20:25

سمارة: الهيئة الخيرية الهاشمية نموذج وطني وإنساني مشرف ومحاولات التشويش على دورها مرفوضة

وفيات
وفيات الجمعة 9-5-2025وفيات الخميس 8-5-2025وفيات الاربعاء 7-5-2025وفاة الشيخ عيد صالح اللحاويه العمرو (أبو راجي)وفيات الثلاثاء 6-5-2025