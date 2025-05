طلبة هندسة عمان الأهلية يحصدون المركز الثالث في مسابقة الجامعات الأردنية للمياه

وطنا اليوم_ضمن فعاليات المؤتمر السابع لأسبوع المياه العربي، أحد أبرز المؤتمرات الإقليمية المعنية بقضايا المياه، حصل فريق من طلبة السنة الثانية في قسم الهندسة المدنية في جامعة عمان الأهلية على المركز الثالث في مسابقة الجامعات الأردنية التي تخص المياه، والتي شهدت مشاركة واسعة من فرق تمثل عدد من الجامعات الأردنية

حيث قدّم الفريق المكون من شهد خريسات، جود النسور، عبد الرحمن الرفاعي مشروعًا علميًا بعنوان:

“Surface Water Quality Degradation: An Analysis of Salinity and Key Pollutants”

تناول المشروع تحليل تدهور جودة المياه السطحية من خلال تقييم مستويات الملوحة والملوثات الرئيسية، مع اقتراح إطار هندسي يساعد على احتساب معامل الخطر في مياه السدود.

وقد أشادت لجنة التحكيم بالمشروع لما يحتويه من أصالة علمية، وأهمية تطبيقية، ودوره في دعم إدارة الموارد المائية في الأردن.

وتم انجاز هذا المشروع بإشراف الدكتورة تقوى الحديدي والمهندس طارق خريسات، في إطار جهود قسم الهندسة المدنية بجامعة عمان الأهلية لربط التعليم الهندسي بالتطبيق العملي وتشجيع الطلبة على الابتكار في مجالات المياه والاستدامة.