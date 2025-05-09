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القبض على مصري حاول تهريب 22 وافدًا إلى مكة المكرمة

دقيقة واحدة ago
القبض على مصري حاول تهريب 22 وافدًا إلى مكة المكرمة

وطنا اليوم:ضبطت قوات أمن الحج في السعودية مقيمًا من الجنسية المصرية أثناء نقله 22 وافدًا مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج، في حافلة يقودها، محاولًا إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة دون حصولهم على تصاريح نظامية لأداء الفريضة.
وأحالت الجهات الأمنية جميع المخالفين إلى اللجنة المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، ضمن إطار التشديدات الأمنية المصاحبة لموسم الحج.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية السعودية استمرار تنفيذ حملة “لا حج بلا تصريح”، مشيرة إلى أن كل من يُضبط أثناء محاولته أداء الحج دون تصريح خلال الفترة من 1 ذو القعدة حتى 14 ذو الحجة 1446، سيُعرّض لغرامة تصل إلى 20 ألف ريال.
وتشمل المخالفات كذلك حاملي جميع أنواع تأشيرات الزيارة، أو من يحاول دخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها، بما في ذلك المناطق التالية: مدينة مكة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية، المنطقة المركزية، المشاعر المقدسة، محطة قطار الحرمين في الرصيفة، ومراكز الضبط الأمني المؤقتة ومراكز الفرز.


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